Речник УВ «Схід»: Низка населених пунктів на Покровському напрямку - під контролем Сил оборони

Вони не перебувають у «сірій зоні» попри постійний тиск росіян.

Сили оборони України продовжують утримувати контроль над населеними пунктами Сухецьке, Суворове, Никанорівка, Дорожнє, Іванівка, Нове Шахове, Новий Донбас та Вільне.

Про це повідомив речник угруповання військ «Схід» майор Григорій Шаповал, передає «Укрінформ».

Ці населені пункти не перебувають у «сірій зоні» попри постійний тиск росіян.

За словами Шаповала, ворог намагається тиснути артилерією та безпілотниками, проте підрозділи ЗСУ ведуть активні пошуково-ударні дії, щоб не допустити подальшого просування загарбників.

Українські військові знищують транспортні засоби, якими намагаються пересуватися ворожі штурмові групи. Тим часом окупанти продовжують використовувати тактику малих піхотних груп, що призводить до критичного виснаження їхнього людського ресурсу.

Шаповал додав, що ворог намагається накопичувати сили в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Сили оборони наразі будують додаткові логістичні шляхи та проводять мінування маршрутів, якими намагаються просуватися окупанти.