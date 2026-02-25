Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Речник УВ «Схід»: Низка населених пунктів на Покровському напрямку - під контролем Сил оборони

Вони не перебувають у «сірій зоні» попри постійний тиск росіян. 

Речник УВ «Схід»: Низка населених пунктів на Покровському напрямку - під контролем Сил оборони
Українські бійці

Сили оборони України продовжують утримувати контроль над населеними пунктами Сухецьке, Суворове, Никанорівка, Дорожнє, Іванівка, Нове Шахове, Новий Донбас та Вільне. 

Про це повідомив речник угруповання військ «Схід» майор Григорій Шаповал, передає «Укрінформ».

Ці населені пункти не перебувають у «сірій зоні» попри постійний тиск росіян. 

За словами Шаповала, ворог намагається тиснути артилерією та безпілотниками, проте підрозділи ЗСУ ведуть активні пошуково-ударні дії, щоб не допустити подальшого просування загарбників.

Українські військові знищують транспортні засоби, якими намагаються пересуватися ворожі штурмові групи. Тим часом окупанти продовжують використовувати тактику малих піхотних груп, що призводить до критичного виснаження їхнього людського ресурсу.

Шаповал додав, що ворог намагається накопичувати сили в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Сили оборони наразі будують додаткові логістичні шляхи та проводять мінування маршрутів, якими намагаються просуватися окупанти.

  • Крім цього, населені пункти Майське та Маркове на Краматорському напрямку перебувають під контролем Сил оборони України, незважаючи на постійні спроби російських військ посилити тиск і прорвати оборону.
