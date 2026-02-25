Сили оборони: Майське і Маркове на Краматорському напрямку перебувають під контролем ЗСУ

Населені пункти Майське та Маркове на Краматорському напрямку перебувають під контролем Сил оборони України, незважаючи на постійні спроби російських військ посилити тиск і прорвати оборону.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник угруповання військ "Схід" майор Григорій Шаповал.

"Щодо населених пунктів Майське та Маркове на Краматорському напрямку, вони знаходяться під Силами оборони, але недалеко від самої лінії спротиву", – зазначив він.

За словами Шаповала, противник продовжує штурмові дії та систематично намагається інфільтруватися у ці населені пункти.

Водночас піхотні групи окупантів зазнають вогневого ураження, а підрозділи ЗСУ тримають визначені рубежі та контролюють ситуацію.