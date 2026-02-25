"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Суспільство Війна

Сили оборони: Майське і Маркове на Краматорському напрямку перебувають під контролем ЗСУ

Російські військові продовжують спроби інфільтруватися у населені пункти.

Сили оборони: Майське і Маркове на Краматорському напрямку перебувають під контролем ЗСУ
Карта Краматорського напрямку
Фото: DeepState

Населені пункти Майське та Маркове на Краматорському напрямку перебувають під контролем Сил оборони України, незважаючи на постійні спроби російських військ посилити тиск і прорвати оборону.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник угруповання військ "Схід" майор Григорій Шаповал.

"Щодо населених пунктів Майське та Маркове на Краматорському напрямку, вони знаходяться під Силами оборони, але недалеко від самої лінії спротиву", – зазначив він.

За словами Шаповала, противник продовжує штурмові дії та систематично намагається інфільтруватися у ці населені пункти. 

Водночас піхотні групи окупантів зазнають вогневого ураження, а підрозділи ЗСУ тримають визначені рубежі та контролюють ситуацію. 

﻿
