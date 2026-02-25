Фільм «Буча» виходить на стримінгових платформах США, Канади та Великої Британії

До того фільм вже вийшов у прокат в низці європейських країн.

До четвертої річниці повномасштабного вторгнення художній фільм «Буча» режисера Станіслава Тіунова, заснований на реальних подіях, стає доступним для мільйонів глядачів у США, Канаді та Великій Британії. Стрічка виходить на міжнародних стримінгових платформах — Apple TV, Amazon, Google Play та Fandango.

Фільм, що вперше вийшов в Україні за підтримки B&H Film Distribution, розповідає про події найтемніших днів березня 2022 року на Київщині. У центрі сюжету — Костянтин Гудаускас, громадянин Казахстану, якого повномасштабна війна застала в момент входу російських військ до регіону. Він мав можливість виїхати й урятувати себе. Натомість залишився — і допоміг евакуювати понад 200 мирних жителів, що опинилися в окупації та фактично стали заручниками у власних домівках. Сценарій до стрічки написав Олександр Щур.

Після української прем’єри «Буча» поступово вийшла на міжнародні ринки: стрічку побачили глядачі Португалії, Франції, Німеччини, Японії, Польщі та десятків інших країн.