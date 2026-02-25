Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
ГоловнаКультура

Фільм «Буча» виходить на стримінгових платформах США, Канади та Великої Британії

До того фільм вже вийшов у прокат в низці європейських країн.

CultHub
Фільм «Буча» виходить на стримінгових платформах США, Канади та Великої Британії

До четвертої річниці повномасштабного вторгнення художній фільм «Буча» режисера Станіслава Тіунова, заснований на реальних подіях, стає доступним для мільйонів глядачів у США, Канаді та Великій Британії. Стрічка виходить на міжнародних стримінгових платформах — Apple TV, Amazon, Google Play та Fandango.

Фільм, що вперше вийшов в Україні за підтримки B&H Film Distribution, розповідає про події найтемніших днів березня 2022 року на Київщині. У центрі сюжету — Костянтин Гудаускас, громадянин Казахстану, якого повномасштабна війна застала в момент входу російських військ до регіону. Він мав можливість виїхати й урятувати себе. Натомість залишився — і допоміг евакуювати понад 200 мирних жителів, що опинилися в окупації та фактично стали заручниками у власних домівках. Сценарій до стрічки написав Олександр Щур.

Після української прем’єри «Буча» поступово вийшла на міжнародні ринки: стрічку побачили глядачі Португалії, Франції, Німеччини, Японії, Польщі та десятків інших країн.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies