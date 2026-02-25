СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСуспільствоВійна

Іващенко: Загроза з боку Росії є спільною та ключовою для всієї Європи

Кремль продовжуватиме гібридну боротьбу проти Європи.

Іващенко: Загроза з боку Росії є спільною та ключовою для всієї Європи
Олег Іващенко
Фото: ГУР МОУ

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко та його заступник, генерал-майор Вадим Скібіцький, провели зустріч із делегатами Парламентської асамблеї Ради Європи – одного з ключових органів Ради Європи. 

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

Під час зустрічі українські розвідники поінформували європейських партнерів про актуальну ситуацію на фронті та плани Росії щодо нарощування військового потенціалу. 

Зокрема, в ГУР наголосили, що Кремль має намір посилювати проєкцію сили на Європу, продовжувати гібридну війну проти європейських держав та підривати демократичні цінності. РФ буде намагатися зменшити обсяги військової допомоги Україні шляхом залякування європейських країн.

Представники ГУР відповіли на запитання дипломатів і підкреслили, що військова та економічна підтримка України з боку ЄС є найкращою інвестицією у безпеку всієї Європи.

Олег Іващенко та Вадим Скібіцький також продовжують роботу у складі української делегації в переговорному процесі зі США, іншими міжнародними партнерами та представниками Росії для досягнення справедливого та сталого миру.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies