Іващенко: Загроза з боку Росії є спільною та ключовою для всієї Європи

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко та його заступник, генерал-майор Вадим Скібіцький, провели зустріч із делегатами Парламентської асамблеї Ради Європи – одного з ключових органів Ради Європи.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

Під час зустрічі українські розвідники поінформували європейських партнерів про актуальну ситуацію на фронті та плани Росії щодо нарощування військового потенціалу.

Зокрема, в ГУР наголосили, що Кремль має намір посилювати проєкцію сили на Європу, продовжувати гібридну війну проти європейських держав та підривати демократичні цінності. РФ буде намагатися зменшити обсяги військової допомоги Україні шляхом залякування європейських країн.

Представники ГУР відповіли на запитання дипломатів і підкреслили, що військова та економічна підтримка України з боку ЄС є найкращою інвестицією у безпеку всієї Європи.

Олег Іващенко та Вадим Скібіцький також продовжують роботу у складі української делегації в переговорному процесі зі США, іншими міжнародними партнерами та представниками Росії для досягнення справедливого та сталого миру.