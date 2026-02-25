Український виробник дронів Skyfall може запустити свій завод у Данії

Уряд Данії розпочав переговори з українською компанією Skyfall щодо налагодження виробництва безпілотників на данській території, передає «Європейська правда».
Можливість розширення українського ОПК у Європі обговорили міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та глава українського Міноборони Михайло Федоров.
«Залучення сильних українських оборонних підприємств до Данії у взаємодії з данською промисловістю посилить безпеку як Данії, так і України», — наголосив Поульсен.
Планується, що Skyfall співпрацюватиме з данськими компаніями. Водночас із переговорами фахівці проведуть ретельну перевірку діяльності виробника, зокрема щодо структури власності та антикорупційних стандартів, у тісній координації з українською владою.
- Skyfall відома розробкою та виробництвом ударних дронів Vampire, а також FPV-дронів Shrike і безпілотників-перехоплювачів.
- Торік Володимир Зеленський заявив, що Данія стане першою країною, з якою наша держава запустить спільне виробництво дронів і ракет поза межами України.