Український виробник дронів Skyfall може запустити свій завод у Данії

Фірма буде співпрацювати з місцевими виробниками.

Уряд Данії розпочав переговори з українською компанією Skyfall щодо налагодження виробництва безпілотників на данській території, передає «Європейська правда».

Можливість розширення українського ОПК у Європі обговорили міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та глава українського Міноборони Михайло Федоров.

«Залучення сильних українських оборонних підприємств до Данії у взаємодії з данською промисловістю посилить безпеку як Данії, так і України», — наголосив Поульсен.

Планується, що Skyfall співпрацюватиме з данськими компаніями. Водночас із переговорами фахівці проведуть ретельну перевірку діяльності виробника, зокрема щодо структури власності та антикорупційних стандартів, у тісній координації з українською владою.