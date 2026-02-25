Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Український виробник дронів Skyfall може запустити свій завод у Данії

Фірма буде співпрацювати з місцевими виробниками.

Український виробник дронів Skyfall може запустити свій завод у Данії
дрон Vampire, який виробляє українська компанія Skyfall
Фото: dev.ua

Уряд Данії розпочав переговори з українською компанією Skyfall щодо налагодження виробництва безпілотників на данській території, передає «Європейська правда».

Можливість розширення українського ОПК у Європі обговорили міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та глава українського Міноборони Михайло Федоров.

«Залучення сильних українських оборонних підприємств до Данії у взаємодії з данською промисловістю посилить безпеку як Данії, так і України», — наголосив Поульсен.

Планується, що Skyfall співпрацюватиме з данськими компаніями. Водночас із переговорами фахівці проведуть ретельну перевірку діяльності виробника, зокрема щодо структури власності та антикорупційних стандартів, у тісній координації з українською владою.

  • Skyfall відома розробкою та виробництвом ударних дронів Vampire, а також FPV-дронів Shrike і безпілотників-перехоплювачів.
  • Торік Володимир Зеленський заявив, що Данія стане першою країною, з якою наша держава запустить спільне виробництво дронів і ракет поза межами України.
