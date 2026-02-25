"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський про завтрашню зустріч зі США: "Не певен, що буде чіткий результат стосовно територій"

Ці теми, на його думку, реально вирішити лише на зустрічі лідерів. 

Зеленський про завтрашню зустріч зі США: "Не певен, що буде чіткий результат стосовно територій"
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

На завтрашніх двосторонніх перемовинах України і США у Женеві обговорять пакет документів про повоєнне відновлення, рамкову угоду на 20 пунктів, гарантії безпеки і обміни полоненими з росіянами.

Крім голови перемовної делегації секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова до Швейцарії поїде економічна група. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Києві.

"Під час такого діалогу вони підніматимуть всі питання, послідовність кроків, як завершити війну", – сказав він. 

Президент сказав, що є розуміння того, що Штати хочуть закінчення війни в Україні якомога швидше. Але питання територій і політичної волі завершити війну залишаються проблемними.

"Я не певен, що завтра у нас буде чіткий результат стосовно землі і території", – сказав він, додавши, що це питання повинні вирішувати на рівні лідерів. 

  • Завтра американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер у Женеві проведуть зустріч із представниками Ірану. Однак також вони хочуть зустрітися з головою української перемовної делегації Рустамом Умєровим, про що стало відомо нині вночі. 
  • Перше питання на зустрічі з американською стороною – це пакет відновлення України. “Друге питання – будуть готуватися до тристоронньої зустрічі вже з Росією, яка буде, на наш погляд, на початку березня. Третє завдання, яке я поставив Умєрову – він буде проговорювати деталі обміну”, – сказав президент.
  • У центрі обговорень України, США і росіян – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома. Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії. 
﻿
