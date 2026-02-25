Зеленський про завтрашню зустріч зі США: "Не певен, що буде чіткий результат стосовно територій"

Ці теми, на його думку, реально вирішити лише на зустрічі лідерів.

На завтрашніх двосторонніх перемовинах України і США у Женеві обговорять пакет документів про повоєнне відновлення, рамкову угоду на 20 пунктів, гарантії безпеки і обміни полоненими з росіянами.

Крім голови перемовної делегації секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова до Швейцарії поїде економічна група. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Києві.

"Під час такого діалогу вони підніматимуть всі питання, послідовність кроків, як завершити війну", – сказав він.

Президент сказав, що є розуміння того, що Штати хочуть закінчення війни в Україні якомога швидше. Але питання територій і політичної волі завершити війну залишаються проблемними.

"Я не певен, що завтра у нас буде чіткий результат стосовно землі і території", – сказав він, додавши, що це питання повинні вирішувати на рівні лідерів.