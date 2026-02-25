На Шрі-Ланці екскерівника розвідки заарештували у справі терактів на Великдень 2019 року

На Шрі-Ланці заарештували колишнього керівника розвідки країни у справі про теракти на Великдень 2019 року. Внаслідок вибухів тоді загинуло 279 осіб, серед яких 45 іноземців.
Про це повідомляє France24.
Поліція повідомила, що генерал-майора у відставці Суреша Саллая взяли під варту на світанку в передмісті столиці Коломбо. Це найгучніший арешт у розслідуванні цієї справи.
“Його заарештували за змову та пособництво у здійсненні нападів у неділю Великодня. Він навіть нещодавно підтримував зв'язок з людьми, причетними до нападів”, – повідомив слідчий агентству AFP.
Скоординовані вибухи були спрямовані на три фешенебельні готелі у столиці, два римо-католицькі храми та євангельську протестантську церкву за межами Коломбо.
У нападах звинуватили місцеве джихадистське угруповання.
- Серія вибухів смертників 21 квітня 2019 року стала найгіршим нападом на мирне населення в країні, де щонайменше 100 тисяч людей загинули у війні тамільських сепаратистів, яка завершилася у травні 2009 року після майже чотирьох десятиліть насильства.
