На Шрі-Ланці екскерівника розвідки заарештували у справі терактів на Великдень 2019 року

Католицькі священики та черниці на Шрі-Ланці з портретами жертв теракту у 2019 році

На Шрі-Ланці заарештували колишнього керівника розвідки країни у справі про теракти на Великдень 2019 року. Внаслідок вибухів тоді загинуло 279 осіб, серед яких 45 іноземців.

Про це повідомляє France24.

Поліція повідомила, що генерал-майора у відставці Суреша Саллая взяли під варту на світанку в передмісті столиці Коломбо. Це найгучніший арешт у розслідуванні цієї справи.

“Його заарештували за змову та пособництво у здійсненні нападів у неділю Великодня. Він навіть нещодавно підтримував зв'язок з людьми, причетними до нападів”, – повідомив слідчий агентству AFP.

Скоординовані вибухи були спрямовані на три фешенебельні готелі у столиці, два римо-католицькі храми та євангельську протестантську церкву за межами Коломбо.

У нападах звинуватили місцеве джихадистське угруповання.