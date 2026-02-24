Заступниця голови Офісу президента: спецслужби мають обмежити використання Телеграма

Ірина Верещука зазначила, що у Верховної Ради є певні напрацювання в законодавчому полі щодо цього.

Заступниця голови Офіс президента Ірина Верещук у кулуарах зустрічі YES (Ялтинська Європейська Стратегія), організованої фондом Віктора Пінчука, заявила, що українські спецслужби мають обмежити використання месенджера Телеграм.

“Ви чули міністра Клименка, ви чули інших високопосадовців, які власне не з інтернету і не зі ЗМІ знають, що насправді відбувається і як Росія б'є нас саме через Telegram-канали, бо це єдина платформа, яка дозволяє анонімність. І в даному випадку держава повинна захищатися”, – сказав заступниця керівника Офісу президента.

На запитання, яким чином це можна зробити, Ірина Верещук відопвіла, що на це уже мають дати відповідь наші спецслужби.

За її словами, Верховна Рада готова ухвалити таке рішення. Є певні напрацювання в законодавчому полі.

“Це має бути низка кроків, в тому числі і Верховної Ради. Ми правова держава і мусить бути законодавче підґрунтя, в даному випадку теж через законодавче поле. І Верховна Рада, наскільки я знаю, готова ухвалити. Є певні напрацювання в законодавчому полі — це комітет пана Микити Потураєва, вони давно над цим працюють, бо очевидно проблема не нова”, — сказала Верещук.