Зеленський: Трамп хоче, щоб Україна одночасно підписала мирну угоду з РФ та угоду про гарантії безпеки зі США та Європою

За словами Зеленського, президент США хоче, щоб в ідеалі документи були підписані на великій церемонії з нагоди закінчення війни. Водночас президент України наполягає, що гарантії безпеки насамперед мають бути ратифіковані Конгресом США.

Президент Володимир Зеленський заявив CNN, що гарантії безпеки, зокрема питання реакції союзників у разі нового вторгнення Росії, залишаються каменем спотикання у перемовинах щодо миру.

За його словами, йому постійно кажуть, що Росія просто не почне нову війну. «Це не відповідь для мене. Вибачте», — наголосив він.

«У цих гарантіях безпеки є хороші речі, це правда. Але я хочу дуже конкретної відповіді: що наші партнери будуть готові зробити, якщо Путін прийде знову. Ось що хочуть почути українці».

Також, за словами Зеленського, існують розбіжності щодо послідовності кроків до миру. Трамп хоче, щоб Зеленський підписав мирну угоду з Росією та одночасно домовленість зі США й європейськими країнами про гарантії безпеки — бажано під час великої церемонії, що символізувала б завершення війни.

Втім Зеленський наполягає, що гарантії безпеки насамперед мають бути ратифіковані Конгресом США. За його словами, це дало б українцям упевненість у підтримці союзників у майбутньому, адже раніше вони не раз відчували розчарування.

Зеленський зазначив, що Україна готова заморозити війну по нинішній лінії фронту. Водночас українські військові не відступатимуть із районів східної частини Донецької області, які залишаються під контролем Києва.

Росія вимагає, щоб Україна відмовилася приблизно від 20% території регіону, які досі контролює Київ, зокрема від «поясу фортець» — промислових міст, залізниць і доріг, що є основою оборони та забезпечення фронту.