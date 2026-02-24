Зеленський: Трамп хоче, щоб Україна одночасно підписала мирну угоду з РФ та угоду про гарантії безпеки зі США та Європою

Президент Володимир Зеленський заявив CNN, що гарантії безпеки, зокрема питання реакції союзників у разі нового вторгнення Росії, залишаються каменем спотикання у перемовинах щодо миру.
За його словами, йому постійно кажуть, що Росія просто не почне нову війну. «Це не відповідь для мене. Вибачте», — наголосив він.
«У цих гарантіях безпеки є хороші речі, це правда. Але я хочу дуже конкретної відповіді: що наші партнери будуть готові зробити, якщо Путін прийде знову. Ось що хочуть почути українці».
Також, за словами Зеленського, існують розбіжності щодо послідовності кроків до миру. Трамп хоче, щоб Зеленський підписав мирну угоду з Росією та одночасно домовленість зі США й європейськими країнами про гарантії безпеки — бажано під час великої церемонії, що символізувала б завершення війни.
Втім Зеленський наполягає, що гарантії безпеки насамперед мають бути ратифіковані Конгресом США. За його словами, це дало б українцям упевненість у підтримці союзників у майбутньому, адже раніше вони не раз відчували розчарування.
Зеленський зазначив, що Україна готова заморозити війну по нинішній лінії фронту. Водночас українські військові не відступатимуть із районів східної частини Донецької області, які залишаються під контролем Києва.
Росія вимагає, щоб Україна відмовилася приблизно від 20% території регіону, які досі контролює Київ, зокрема від «поясу фортець» — промислових міст, залізниць і доріг, що є основою оборони та забезпечення фронту.
- У цьому ж інтерв’ю Зеленський закликав Трампа "залишатися на нашому боці". За його словами, Сполучені Штати є "надто великими і надто могутніми", щоб дистанціюватися від війни в Україні, і мають залишатися "з демократичною країною, яка бореться з однією особою, яка і є війною і яка тримає всю свою країну у в'язниці". Президент України не вважає, що його американський колега чинить достатньо тиску на Росію.
- Сьогодні видання Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати прагнуть укласти угоду про мир в Україні до 4 липня — Дня незалежності США. Втім у ЄС і НАТО не бачать ознак того, що Путін готовий погодитися на домовленість без виконання своїх ключових вимог.