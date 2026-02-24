FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаПолітика

Bloomberg: Сполучені Штати прагнуть укласти угоду про мир в Україні до 4 липня — Дня незалежності США

Втім у ЄС і НАТО не бачать ознак того, що Путін готовий погодитися на домовленість без виконання своїх ключових вимог.

Bloomberg: Сполучені Штати прагнуть укласти угоду про мир в Україні до 4 липня — Дня незалежності США
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається досягти мирної угоди між Україною та Росією до 4 липня — 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських та натівських посадовців.

За словами співрозмовників агентства, Вашингтон активізував дипломатичні зусилля, однак переговори буксують. У ЄС і НАТО не бачать ознак того, що Путін готовий погодитися на домовленість без виконання своїх ключових вимог — зокрема щодо контролю над територіями на сході України та над Запорізькою атомною електростанцією.

Повномасштабна війна, яку Росія розпочала 24 лютого 2022 року, цього тижня минає чотири роки. Попри понад рік дипломатичних контактів під егідою США, сторони не змогли узгодити рамкову угоду.

Цього року відбулося три раунди тристоронніх переговорів — в Абу-Дабі та Женеві — однак вони не дали результату. За інформацією Bloomberg, частина американських чиновників приватно визнає, що Кремль не демонструє готовності відступати від своїх максималістських позицій.

Президент Дональд Трамп публічно заявляв про намір швидко завершити війну та неодноразово висловлював роздратування повільними темпами переговорів, критикуючи як Москву, так і Київ.

Україна відкидає вимоги Росії залишити укріплені позиції в Донецькій області та пропонує припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. США, за даними агентства, розглядають варіант створення вільної економічної зони в регіоні та надання Україні гарантій безпеки.

Водночас у європейських столицях побоюються, що навіть у разі формального перемир’я Росія може продовжити гібридний тиск на Україну.

За оцінками західних посадовців, бойові дії дедалі більше переходять у фазу війни на виснаження, а значні ділянки фронту перетворилися на зони активного застосування дронів.

Спецпредставник США Стівен Віткофф 21 лютого заявив в інтерв’ю Fox News, що очікує «хороших новин найближчими тижнями» щодо мирної угоди, яка може привести до саміту за участі Путіна, Зеленського та, ймовірно, Трампа.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies