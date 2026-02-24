Втім у ЄС і НАТО не бачать ознак того, що Путін готовий погодитися на домовленість без виконання своїх ключових вимог.

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається досягти мирної угоди між Україною та Росією до 4 липня — 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських та натівських посадовців.

За словами співрозмовників агентства, Вашингтон активізував дипломатичні зусилля, однак переговори буксують. У ЄС і НАТО не бачать ознак того, що Путін готовий погодитися на домовленість без виконання своїх ключових вимог — зокрема щодо контролю над територіями на сході України та над Запорізькою атомною електростанцією.

Повномасштабна війна, яку Росія розпочала 24 лютого 2022 року, цього тижня минає чотири роки. Попри понад рік дипломатичних контактів під егідою США, сторони не змогли узгодити рамкову угоду.

Цього року відбулося три раунди тристоронніх переговорів — в Абу-Дабі та Женеві — однак вони не дали результату. За інформацією Bloomberg, частина американських чиновників приватно визнає, що Кремль не демонструє готовності відступати від своїх максималістських позицій.

Президент Дональд Трамп публічно заявляв про намір швидко завершити війну та неодноразово висловлював роздратування повільними темпами переговорів, критикуючи як Москву, так і Київ.

Україна відкидає вимоги Росії залишити укріплені позиції в Донецькій області та пропонує припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. США, за даними агентства, розглядають варіант створення вільної економічної зони в регіоні та надання Україні гарантій безпеки.

Водночас у європейських столицях побоюються, що навіть у разі формального перемир’я Росія може продовжити гібридний тиск на Україну.

За оцінками західних посадовців, бойові дії дедалі більше переходять у фазу війни на виснаження, а значні ділянки фронту перетворилися на зони активного застосування дронів.

Спецпредставник США Стівен Віткофф 21 лютого заявив в інтерв’ю Fox News, що очікує «хороших новин найближчими тижнями» щодо мирної угоди, яка може привести до саміту за участі Путіна, Зеленського та, ймовірно, Трампа.