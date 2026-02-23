СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаПолітика

​Зеленський: "дуже не гарно" обговорювати внутрішні різнобачення, про які згадував Залужний

Президент розповів, що не спілкувався із Залужним після публікації його інтерв'ю, бо наразі "треба фокусуватися на інших речах".

​Зеленський: "дуже не гарно" обговорювати внутрішні різнобачення, про які згадував Залужний
Володимир Зеленський і Валерій Залужний (архівне фото)
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає "дуже не гарно" обговорювати подробиці щодо внутрішніх різнобачень, які озвучив надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю AFP, відповідаючи на запитання, чи вважає він ці заяви початком виборчої кампанії Залужного

"Напевно у нас у всіх однакова була емоція - чи не зарано все це?… Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже не гарно. Бо ніхто з цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію… Вона сьогодні воює. І він не буде, скажімо так, гарно виглядати, якщо буде розмовляти про це і продовжувати. Ну, сказав то й сказав", - прокоментував президент.

Він також зазначив, що не спілкувався із Залужним після публікації його інтерв'ю, бо наразі "треба фокусуватися на інших речах".

"Тому що, а хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто ж не сказав, що я піду, і ніхто не сказав, що я не піду. Бо йде війна. Ось така історія. І ми повинні її гідно закінчити. Там же люди точно зреагують на все і на всіх, судячи по тому, хто як живе, хто як жив цей час, хто де був і хто що робив. На мій погляд, це і вся відповідь", – сказав Зеленський.

На запитання, чи вважає Зеленський, що із Залужного може вийти хороший президент, глава держави відповів "Не знаю".

"Президентом може бути будь-яка людина, яка готова не тільки йти на вибори, але ще й бути президентом", – додав він.

18 лютого Валерій Залужний вперше висловився про розбіжності та напружені відносини між ним та президентом. В інтерв'ю Associated Press він розповів, зокрема про те, що в вересні 2022 року до тимчасового пункту військового командування в Києві приходили з обшуками

Залужний розповів, що тоді при працівниках СБУ зателефонував тодішньому голові ОП Андрію Єрмаку і сказав, що даватиме відсіч. Також він подзвонив голові СБУ Василю Малюку, і той пообіцяв розібратися і сказав, що йому про ці дії нічого невідомо.

Пізніше в СБУ пояснили, що провадження, за яким здійснювалися обшуки, головкома не стосувалося

﻿
