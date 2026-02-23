​Зеленський: "дуже не гарно" обговорювати внутрішні різнобачення, про які згадував Залужний

Президент розповів, що не спілкувався із Залужним після публікації його інтерв'ю, бо наразі "треба фокусуватися на інших речах".

Президент Володимир Зеленський вважає "дуже не гарно" обговорювати подробиці щодо внутрішніх різнобачень, які озвучив надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю AFP, відповідаючи на запитання, чи вважає він ці заяви початком виборчої кампанії Залужного

"Напевно у нас у всіх однакова була емоція - чи не зарано все це?… Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже не гарно. Бо ніхто з цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію… Вона сьогодні воює. І він не буде, скажімо так, гарно виглядати, якщо буде розмовляти про це і продовжувати. Ну, сказав то й сказав", - прокоментував президент.

Він також зазначив, що не спілкувався із Залужним після публікації його інтерв'ю, бо наразі "треба фокусуватися на інших речах".

"Тому що, а хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто ж не сказав, що я піду, і ніхто не сказав, що я не піду. Бо йде війна. Ось така історія. І ми повинні її гідно закінчити. Там же люди точно зреагують на все і на всіх, судячи по тому, хто як живе, хто як жив цей час, хто де був і хто що робив. На мій погляд, це і вся відповідь", – сказав Зеленський.

На запитання, чи вважає Зеленський, що із Залужного може вийти хороший президент, глава держави відповів "Не знаю".

"Президентом може бути будь-яка людина, яка готова не тільки йти на вибори, але ще й бути президентом", – додав він.

18 лютого Валерій Залужний вперше висловився про розбіжності та напружені відносини між ним та президентом. В інтерв'ю Associated Press він розповів, зокрема про те, що в вересні 2022 року до тимчасового пункту військового командування в Києві приходили з обшуками.

Залужний розповів, що тоді при працівниках СБУ зателефонував тодішньому голові ОП Андрію Єрмаку і сказав, що даватиме відсіч. Також він подзвонив голові СБУ Василю Малюку, і той пообіцяв розібратися і сказав, що йому про ці дії нічого невідомо.

Пізніше в СБУ пояснили, що провадження, за яким здійснювалися обшуки, головкома не стосувалося.