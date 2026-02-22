Reuters: Іран готовий до ядерних поступок, якщо США виконають його вимоги

В обмін Тегеран хоче скасування санкцій та визнання його права на збагачення урану.

Іран заявив про готовність піти на поступки у своїй ядерній програмі в переговорах зі США в обмін на скасування санкцій та визнання його права на збагачення урану.

Про це видання Reuters повідомив високопоставлений іранський чиновник.

Попри це, сторони залишаються глибоко розділеними навіть щодо обсягу та послідовності скасування жорстких санкцій США після двох раундів переговорів.

Водночас Reuters уперше повідомляє, що Іран пропонує нові поступки після завершення переговорів минулого тижня, коли позиції сторін виглядали далекими, а ризик військового конфлікту зростав. Аналітики вважають, що таким чином Тегеран намагається зберегти дипломатичний процес і запобігти масштабному удару США.

Чиновник заявив, що Тегеран серйозно розгляне можливість поєднання відправки половини свого найзбагаченішого урану за кордон, розбавлення решти та участі у створенні регіонального консорціуму зі збагачення – ідея, яка періодично порушується протягом років дипломатії, пов'язаної з Іраном.

Іран зробить це в обмін на визнання США права Ірану на "мирне збагачення ядерного урану" згідно з угодою, яка також включатиме скасування економічних санкцій, сказав чиновник.

Крім того, Іран запропонував американським компаніям можливість брати участь як підрядники в нафтогазовому секторі країни.

"У межах економічного пакета, що обговорюється, США запропоновано можливості для серйозних інвестицій і відчутних економічних інтересів в іранській нафтовій галузі", – зазначив посадовець.

Білий дім поки не прокоментував ці заяви.

США розглядають збагачення урану на території Ірану як потенційний шлях до створення ядерної зброї. Тегеран заперечує намір створювати ядерну зброю та наполягає на визнанні свого права на збагачення.

Переговори поновилися на тлі нарощування американської військової присутності на Близькому Сході. Іран пригрозив ударами по базах США в регіоні у разі атаки.

Іранський чиновник зазначив, що останній раунд переговорів продемонстрував значну різницю в підходах сторін, однак "можливість досягнення тимчасової угоди існує". Тегеран наполягає на "логічному графіку" скасування санкцій.

"Ця дорожня карта має бути розумною та ґрунтуватися на взаємних інтересах", – заявив співрозмовник агентства.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що очікує зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом у Женеві в четвер, і додав, що "хороший шанс" на дипломатичне вирішення все ще зберігається. Водночас президент Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість обмежених військових ударів.

За даними МАГАТЕ, Іран має понад 440 кг урану, збагаченого до 60% – це лише крок до 90%, що вважається рівнем збагачення для зброї.

Радник верховного лідера Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран готовий допустити розширений моніторинг МАГАТЕ, щоб довести відсутність намірів створювати ядерну зброю.

Серед вимог США – обмеження іранських балістичних ракет дальньої дії та припинення підтримки регіональних проксі-груп. Іран категорично відмовляється обговорювати ракетну програму, однак, за словами джерел, питання проксі не є "червоною лінією" для Тегерана.

Іранська сторона наголошує, що дипломатичне врегулювання принесе економічні вигоди обом країнам. Водночас чиновник підкреслив, що Іран не передасть контроль над своїми нафтовими та мінеральними ресурсами.