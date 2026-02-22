Reuters: Індія відкладає торговельні переговори зі США після скасування Верховним судом тарифів Трампа

Індія відклала плани відправити цього тижня торговельну делегацію до Вашингтона, головним чином через невизначеність після того, як Верховний суд США скасував тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Як пише Reuters, про це повідомило в неділю джерело в індійському міністерстві торгівлі.

Це одна з перших конкретних реакцій азійських країн на це рішення. Це сталося після того, як у суботу Трамп запровадив тимчасове мито в розмірі 15% на імпорт до США з усіх країн після рішення суду.

"Рішення відкласти візит було ухвалене після обговорень між посадовцями двох країн. Нову дату поїздки ще не визначено", – зазначив співрозмовник видання.

Делегація мала вирушити в неділю на переговори для завершення укладення тимчасової торговельної угоди після того, як обидві країни погодили рамкові умови, за якими Вашингтон мав знизити штрафні мита у 25% на частину індійського експорту, пов’язаного з закупівлями Нью-Делі російської нафти.

Тарифи США на індійські товари планували зменшити до 18%, тоді як Індія погодилася протягом п’яти років закупити американські товари на суму 500 млрд доларів – від енергоресурсів і літаків до дорогоцінних металів і технологічної продукції.

Опозиційна в Індії партія Конгрес закликала призупинити дію тимчасової угоди, вимагала її перегляду та поставила під сумнів рішення прем’єр-міністра Нарендри Моді оприлюднити спільну заяву ще до рішення суду.

У суботу міністерство торгівлі Індії повідомило, що вивчає наслідки судового рішення та подальших заяв США.

Минулого тижня міністр торгівлі Піюша Гоял заявив, що тимчасова угода може набути чинності у квітні після врегулювання невирішених питань під час візиту делегації до Вашингтона.