Трамп запровадив 10% митного тарифу проти всіх країн

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social заявив про "велику честь підписати в Овальному кабінеті розпорядження про 10% мита для всіх країн, яке почне діяти практично миттєво".

Таким чином глава держави відреагував на постанову Верховного суду США, у якій самовільне застосування Трампом економічного засобу тиску та обмеження було визнано таким, що не відповідає його конституційним повноваженням.

У Білому домі не змогли пояснити, чи означає указ Трампа те, що він змирився зі скасуванням усіх попередніх мит і тепер намагається залишити у силі бодай деякі з них. Для цих тарифів президент, ймовірно, скористався нормою, за якою він може самостійно встановити ставку мита для торгівлі на 150 днів, після чого повинен отримати згоду Конгресу.

Митні тарифи - головна гордість Трамп під час його другої каденції. Республіканець свято вірить у те, що завдавши удару по світовій торгівлі і змушуючи інші держави підписувати з ним торговельні угоди, робить США багатшими. Натомість у січні долар впав до свого чотирирічного мінімуму і продовжує стрімко втрачати позиції відносно інших валют.