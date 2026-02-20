"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
В Росії атаковано «Воткінський завод», який виробляє балістичні ракети до Іскандерів

В Росії атаковано «Воткінський завод», який виробляє балістичні ракети до Іскандерів
Фото заводу під час та до пожежі
Фото: Telegram-канал ASTRA

В Республіці Удмуртія, що в Росії, атаковано «Воткінський завод», який виробляє балістичні ракети до ОТРК Іскандер.

Про це повідомив Telegram-канал  ASTRA. 

Як пише ASTRA, на Воткінському заводі виробляються ракети «Іскандер-М», «Тополь-М» та «Орешник». Стратегічне оборонне підприємство перебуває під санкціями США, Великобританії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України. 

  • Попри санкції, Росія виробляє ракети "Іскандер" та балістику і закупає для цього імпортне обладнання, - розслідування. Від початку повномасштабної війни Воткінський завод розширив виробництво та придбав додаткове обладнання. Переважно - з Китаю.
