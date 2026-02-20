В Росії атаковано «Воткінський завод», який виробляє балістичні ракети до Іскандерів

Фото заводу під час та до пожежі

В Республіці Удмуртія, що в Росії, атаковано «Воткінський завод», який виробляє балістичні ракети до ОТРК Іскандер.

Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

Як пише ASTRA, на Воткінському заводі виробляються ракети «Іскандер-М», «Тополь-М» та «Орешник». Стратегічне оборонне підприємство перебуває під санкціями США, Великобританії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України.