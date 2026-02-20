Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України

Будапешт проти самої можливості використання бюджету ЄС для отримання цих коштів.

Угорщина заблокувала виділення кредиту Євросоюзу у розмірі 90 мільярдів євро, який мав стабілізувати фінанси України, передає Financial Times.

На засіданні послів ЄС у п’ятницю угорська сторона висловила протест проти спільного запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу. Оскільки таке рішення потребує одностайної підтримки всіх 27 країн-членів, позиція Будапешта фактично зупинила процес. 

Раніше Угорщина, Словаччина та Чехія погоджувалися на допомогу лише за умови, що вони не нестимуть відповідальності за відсотки та повернення кредиту, проте тепер Будапешт заблокував саму можливість використання бюджету ЄС для отримання цих коштів.

Ситуація ускладнюється тим, що від цього кредиту залежить і програма МВФ на 8 мільярдів євро. Без цих грошей Україна може зіткнутися з фінансовою кризою вже у другому кварталі року.

Демарш Віктора Орбана відбувається на тлі підготовки до виборів в Угорщині, де його партія «Фідес» зараз програє опозиційній силі Петера Мадяра близько 10%. В межах передвиборчої кампанії Орбан посилив антиукраїнську риторику, звинувачуючи Київ у зупинці нафтопроводу «Дружба» та стверджуючи, що допомога Україні виснажує угорських платників податків.

  • Також під знаком питання новий пакет санкцій ЄС – 20 лютого постійні представники не дійшли згоди щодо змісту пакету.
  • Рада Євросоюзу ухвалила рішення про надання Україні 90 млрд євро на 2026-2027 рр. торік у грудні.
  • Ці 90 млрд візьмуть з європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування. 
