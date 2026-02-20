Зеленський підбив підсумки перемовин у Женеві: нова зустріч, обговорення обміну та відсутність конструктиву щодо територій

На переговорах у Женеві усі три сторони погодилися, що провідну роль у моніторингу за припиненням вогню займатимуть США. Вони будуть головуючими в цьому напрямку.

Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам за результатами доповіді переговорної групи. Він вважає домовленість про роль Штатів у моніторингу важливим результатом перемовин військової підгрупи, пише LB.ua.

"Обговорювали гуманітарні питання на політичній підгрупі. Рано говорити про позитив, але також знайшли конструктив, що найближчі дні визначаться з обміном: в якій кількості і коли він може бути", – сказав президент.

Третє питання – обговорили територію Донбасу.

"Тут поки що конструктиву не знайдено", – сказав він.

Четвертий результат – попередня домовленість про те, що протягом десяти днів має бути нова зустріч у Женеві. З переговорною групою обговорять,які меседжі вони повезуть та який мандат матимуть.

У своємі Телеграм-каналі Президент також додав, що "реальні можливості завершити війну достойно залишаються і може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні". Українська сторона розраховує на ще одну зустрічі переговорних груп у лютому.

"Хочу окремо відзначити наших європейських партнерів: Європа в процесі роботи для завершення війни, і роль Європи має зростати. Будемо координуватися з партнерами. Україна завжди захищає наші спільні європейські інтереси. Дякую всім, хто з Україною!", – додає Зеленський.

Переговори України, США і Росії в Женеві

За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг.

У військовому блоці прогрес є, в політичному – поки ні.

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – сказав Володимир Зеленський.

Рустем Умєров сказав, що деякі питання вдалося уточнити, деякі – ні.

В Офісі президента підтвердили, що після завершення перемовин до українських перемовників підійшов глава делегації росіян Владімір Мединський з проханням уточнити деякі речі.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив учора про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.