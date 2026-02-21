"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Світ

ЗМІ: Південна Корея розглядає розширення підтримки України через програму PURL

Уряд Південної Кореї продовжує консультації з НАТО щодо допомоги Україні.

ЗМІ: Південна Корея розглядає розширення підтримки України через програму PURL
прапори України та Південної Кореї
Фото: з відкритих джерел

Влада Південної Кореї обговорює додаткові варіанти підтримки України, зокрема можливу участь у програмі PURL – списку пріоритетних вимог України на постачання американської зброї, повідомляє агентство Yonhap.

Представник Міністерства закордонних справ Південної Кореї заявив, що уряд продовжує консультації з НАТО щодо різних заходів допомоги Україні.

За інформацією джерела, серед варіантів підтримки, які розглядаються, є саме участь у рамковій програмі PURL під керівництвом НАТО. Водночас навіть у разі приєднання внесок Сеула може обмежитися постачанням нелетального обладнання.

До слова, з початку війни з Росією у 2022 році Південна Корея надає Україні лише нелетальну та гуманітарну допомогу.

﻿
