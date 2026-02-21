Мерц впевнено виграв вибори голови партії ХДС

Під час партійного з'їзду канцлер багато говорив про Україну.

На з'їзді у Штуттгарті Християнсько-демократичний союз Німеччини переобрав Фрідріха Мерца своїм головою.

Як пише Deutsche Welle, коаліційна політична сила продемонструвала єдність у підтримці канцлера - понад 91% делегатів погодилися з тим, що Мерц повинен і надалі очолювати партію.

Сам голова уряду у програмній промові заявив, що нам доводиться бути свідками "нової ери сили - економічної та військової". Мерц підкреслив, що Німеччина не перебуває у стані війни, "але й не у стані миру".

Канцлер наголосив на різниці між його країною та Сполученими Штатами, які "досі залишаються нам друзями, але добровільно відмовляються від ролі надійного миротворця".

Мерц заявив, що Німеччина "підтримуватиме Україну без будь-яких якщо і але". За словами політика, "ми ніколи не приймемо ведення російським кримінальним режимом постійних війн", а "особливо нестерпною є нацистська пропаганда проти українського народу, який постраждав як ніхто інший від окупації під час Другої світової війни".

Заяви Мерца про Україну делегати з'їзду ХДС зустріли найгучнішими оплесками за увесь його виступ.