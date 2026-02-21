Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками

Пошкоджені автівки та транспортна інфраструктура.

Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками
Атака на Запоріжжя 20 лютого
Фото: Запорізька ОВА

Ввечері 20 лютого росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки вибиті вікна в багатоповерхівках, пошкоджені автівки.

За декілька годин в місті стався ще один вибух."Вибух, що могли чути запоріжці, - це атака ворога на транспортну інфраструктуру обласного центру. Наразі - без постраждалих", - повідомив Федоров.

  • Унаслідок атаки росіян на Запорізький район поранений 73-річний чоловік. Загалом упродовж доби окупанти завдали 652 удари по 33 населених пунктах області.
