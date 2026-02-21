Ввечері 20 лютого росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки вибиті вікна в багатоповерхівках, пошкоджені автівки.

За декілька годин в місті стався ще один вибух."Вибух, що могли чути запоріжці, - це атака ворога на транспортну інфраструктуру обласного центру. Наразі - без постраждалих", - повідомив Федоров.