Ввечері 20 лютого росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки вибиті вікна в багатоповерхівках, пошкоджені автівки.
За декілька годин в місті стався ще один вибух."Вибух, що могли чути запоріжці, - це атака ворога на транспортну інфраструктуру обласного центру. Наразі - без постраждалих", - повідомив Федоров.
- Унаслідок атаки росіян на Запорізький район поранений 73-річний чоловік. Загалом упродовж доби окупанти завдали 652 удари по 33 населених пунктах області.