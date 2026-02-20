Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок атаки росіян на Запорізький район поранений 73-річний чоловік

Загалом упродовж доби окупанти завдали 652 удари по 33 населених пунктах області.

Унаслідок атаки росіян на Запорізький район поранений 73-річний чоловік
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок атаки росіян на Запорізький район поранена людина. Загалом упродовж доби окупанти завдали 652 удари по 33 населених пунктах області.  

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ здійснила 18 авіаційних ударів по Заливнному, Самійлівці, Любицькому, Київському, Лісному, Залізничному, Копанях, Загірному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Верхній Терсі, Долинці, Гіркому. 

349 дронів різної модифікації (переважно FPV) атакували: Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку та Дорожнянку.

Завдлано п'ять обстрілів з РСЗВ по території Гуляйполя та Залізничного.

280 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Зеленого, Добропілля, Прилук, Дорожнянки, Чарівного, Варварівки та Щербаків.

Унаслідок атаки поранений 73-річний чоловік, йому надається уся необхідна медична допомога.

Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки. 

Обстріли Запорізької області
Фото: Телеграм-канал Івана Федорова
Обстріли Запорізької області

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies