Унаслідок атаки росіян на Запорізький район поранений 73-річний чоловік

Унаслідок атаки росіян на Запорізький район поранена людина. Загалом упродовж доби окупанти завдали 652 удари по 33 населених пунктах області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ здійснила 18 авіаційних ударів по Заливнному, Самійлівці, Любицькому, Київському, Лісному, Залізничному, Копанях, Загірному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Верхній Терсі, Долинці, Гіркому.

349 дронів різної модифікації (переважно FPV) атакували: Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку та Дорожнянку.

Завдлано п'ять обстрілів з РСЗВ по території Гуляйполя та Залізничного.

280 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Зеленого, Добропілля, Прилук, Дорожнянки, Чарівного, Варварівки та Щербаків.

Унаслідок атаки поранений 73-річний чоловік, йому надається уся необхідна медична допомога.

Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки.