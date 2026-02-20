Минулої доби росіяни били по будинках та інфраструктурних об’єктах Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Інформація про постраждалих за добу не надходила.
Покровський район
У Золотому Колодязі та Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено 14 будинків і газогін. У Билбасівці Слов'янської громади пошкоджено приватні будинки. У Дружківці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
- Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 187 людей, зокрема 45 дітей.