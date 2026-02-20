«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Росіяни били до будинках та інфраструктурних об’єктах Донеччини

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Росіяни били до будинках та інфраструктурних об’єктах Донеччини
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Минулої доби росіяни били по будинках та інфраструктурних об’єктах Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Покровський район

У Золотому Колодязі та Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 14 будинків і газогін. У Билбасівці Слов'янської громади пошкоджено приватні будинки. У Дружківці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

  • Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 187 людей, зокрема 45 дітей.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

﻿
