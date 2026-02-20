Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Минулої доби росіяни били по будинках та інфраструктурних об’єктах Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Покровський район

У Золотому Колодязі та Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 14 будинків і газогін. У Билбасівці Слов'янської громади пошкоджено приватні будинки. У Дружківці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 187 людей, зокрема 45 дітей.

Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна Наслідки обстрілів росіянами Донецької області