Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами: поранено трьох людей

Під ударами були Нікопольській та Синельниківський райони.

​Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами: поранено трьох людей
Фото: Дніпропетровська ОДА

Російська армія впродовж дня майже 40 разів атакувала два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. В результаті троє людей дістали поранень.

Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 

У Нікопольському районі під ударом були сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. Постраждала жінка, вона на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені інфраструктура, півтора десятки приватних будинків та господарських споруд, магазини, сонячні панелі, авто.

У Синельниківському районі росіяни били по Покровській і Васильківській громадах. Двоє поранених жінок госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. 

Також горіли адмінбудівля, гараж і господарська споруда. Знищені дві машини.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies