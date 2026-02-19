​Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами: поранено трьох людей

Під ударами були Нікопольській та Синельниківський райони.

Російська армія впродовж дня майже 40 разів атакувала два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. В результаті троє людей дістали поранень.

Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі під ударом були сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. Постраждала жінка, вона на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені інфраструктура, півтора десятки приватних будинків та господарських споруд, магазини, сонячні панелі, авто.

У Синельниківському районі росіяни били по Покровській і Васильківській громадах. Двоє поранених жінок госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Також горіли адмінбудівля, гараж і господарська споруда. Знищені дві машини.