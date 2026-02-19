Шмигаль: Франція виділяє Україні 71 млн євро гранту

Також країна посилює співпрацю у сфері атомної енергетики.

Франція надасть Україні грантову фінансову підтримку в розмірі 71 млн євро, частина якої піде на енергетичний сектор України.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з міністром економіки, фінансів та промисловості, енергетики та цифрового суверенітету Франції Роланом Лескюром.

Міністри також підписали документ щодо співпраці у сфері ядерної енергетики.

Шмигаль додав, що Україна отримала вже понад 50 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги, зокрема, понад 140 потужних генераторів. «Ще 5,7 млн євро Франція спрямувала у Фонд підтримки енергетики. Окрема вдячність французькому уряду за рішення поставити додатково 150 генераторів до України протягом лютого», - повідомив глава Міненерго.

Крім того, Україна із Францією реалізує три інфраструктурні проєкти для стійкості регіональних енергосистем.