Ексначальника управління Міноборони вдруге викрили на вимаганні хабара

НАБУ і САП повідомили про нову підозру колишньому т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України.

Про це йдеться на сайті Антикорупційного бюро.

Посадовця викрили на проханні хабара від київського забудовника.

У НАБУ зауважили, що це вже друга аналогічна підозра фігуранту за останні пів року.

За даними слідства, у червні 2024 року посадовець запропонував забудовнику «допомогу» в отриманні перемоги у конкурсі на будівництво житлового комплексу для військовослужбовців та їхніх родин у Києві. Свої послуги він оцінив у 1,1 млн доларів. Згодом суму зменшив до 690 тис. доларів, а перші 100 тис. доларів вимагав надати ще до початку конкурсу.

Торік у серпні антикорупційні органи викрили цього ж посадовця на схожій схемі. Тоді він вимагав від іншого забудовника 1,3 млн доларів. Фігуранта та його спільників затримали після отримання першого траншу у 100 тис. доларів.

Розслідування триває.