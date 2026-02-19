FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ексначальника управління Міноборони вдруге викрили на вимаганні хабара

Фігурант цього разу просив $1,1 млн.

Ексначальника управління Міноборони вдруге викрили на вимаганні хабара
Вилучені гроші, фото ілюстративне
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

НАБУ і САП повідомили про нову підозру колишньому т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України. 

Про це йдеться на сайті Антикорупційного бюро.

Посадовця викрили на проханні хабара від київського забудовника.

У НАБУ зауважили, що це вже друга аналогічна підозра фігуранту за останні пів року.

За даними слідства, у червні 2024 року посадовець запропонував забудовнику «допомогу» в отриманні перемоги у конкурсі на будівництво житлового комплексу для військовослужбовців та їхніх родин у Києві. Свої послуги він оцінив у 1,1 млн доларів. Згодом суму зменшив до 690 тис. доларів, а перші 100 тис. доларів вимагав надати ще до початку конкурсу.

Торік у серпні антикорупційні органи викрили цього ж посадовця на схожій схемі. Тоді він вимагав від іншого забудовника 1,3 млн доларів. Фігуранта та його спільників затримали після отримання першого траншу у 100 тис. доларів.

Розслідування триває.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies