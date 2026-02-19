Повідомлено про підозру очільнику Ужгородського надлісництва, який "не помічав" захоплення лісу під відпочинковий комплекс.

На Закарпатті викрили масштабну схему незаконного використання земель лісового фонду на території Ужгородського надлісництва, де без належних правових підстав функціонував готельно-рекреаційний комплекс.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, одним із кінцевих бенефіціарів майнового комплексу є 59-річний народний депутат від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який підозрюється у державній зраді та фінансуванні Росгвардії і наразі перебуває під вартою.

Контроль за діяльністю комплексу він здійснював через довірених осіб та свого колишнього помічника - керівника підконтрольних підприємств і директора відпочинкового комплексу.

"Працівники ДБР викрили начальника Ужгородського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» та за сумісництвом депутата Закарпатської облради. Через його службову недбалість на землях лісництва було незаконно побудовано готельно-рекреаційний комплекс", - йдеться в повідомленні.

На території двох лісових ділянок площею понад 8,5 га функціонують будівлі, альтанки, котельня, спортивний майданчик та інші об’єкти. Вони були зведені без жодних рішень держави: цільове призначення землі не змінювалося, а право користування не реєструвалося.

Слідство встановило, що керівник надлісництва, який мав контролювати використання лісових земель, знав про межі ділянок і їх призначення, однак не ініціював перевірок, не зупинив порушення, не повідомив керівництво чи органи контролю про незаконне використання лісу.

Така бездіяльність дозволила приватним підприємствам безоплатно користуватися державною землею, вартість якої - понад 150 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки за (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Директору приватного підприємства, яке побудувало комплекс, працівники ГУНП у Закарпатській області також повідомили про підозру - за самовільне захоплення земельних ділянок.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини.

Також ДБР подало до суду клопотання про обрання посадовцю надсліництва запобіжного заходу та про відсторонення від займаної посади.

Імен підозрюваних не називають, однак з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про депутата Закарпатської обласної ради від партії "За майбутнє" Івана Барну, який, очолюючи Ужгородське надлісництво. Власником комплексу є Нестор Шуфрич.