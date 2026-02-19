У Києві для дітей, що навчаються в школах без опалення, діє "освітня міграція" та дистанційне навчання, - КМДА

Після пошкодження росіянами ТЕЦ-4 частина столичних закладів освіти залишилася без теплопостачання. Так, станом на 19 лютого без тепла залишаються 14% закладів освіти Києва, зокрема - 62 школи. Щоб зберегти освітній процес, місто запропонувало два механізми – дистанційне навчання та "освітню міграцію" до закладів із гарантованим теплопостачанням.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Діти не повинні навчатися в холодних школах. Тому першим оперативним рішенням було переведення закладів на дистанційний формат. Коли стало зрозуміло, що в частині шкіл опалювальний сезон фактично завершено і його відновлення потребуватиме часу, ми визначили механізм «освітньої міграції». Очне навчання є надзвичайно важливим, особливо для учнів початкової школи. Станом на сьогодні цей механізм застосовується у шести районах міста. Водночас трапляються поодинокі випадки, коли заклади намагаються працювати за умов низьких температур – ми це категорично забороняємо" – наголосив Мондриївський.

Зокрема, у сусідні освітні заклади зі стабільним теплопостачанням у Дарницькому районі переведено початкові класи шести шкіл, у Дніпровському – двох, у Печерському – чотирьох. Голосіївському районі переведено чотири заклади, у Шевченківському – сім. Також тимчасово переведені вихованці десяти закладів дошкільної освіти.

Наразі 39 шкіл міста працюють дистанційно. 14,8 % учнів навчаються онлайн.

У Департаменті освіти і науки наголошують: якщо в конкретному закладі температура нижча за допустиму норму, рішення щодо очного навчання потрібно негайно переглянути. Районним управлінням освіти доручено додатково перевірити температурний режим у школах Дарницького, Дніпровського та Печерського районів.

"Безпека і здоров’я дітей залишаються безумовним пріоритетом. Формат навчання може змінюватися відповідно до ситуації, однак вимоги до умов перебування дітей у закладах освіти є незмінними", - наголосили в КМДА.