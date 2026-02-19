Крім того, санкційними рішеннями держави обмежувальні заходи застосовано до 255 фізичних та 53 юридичних осіб, причетних до цих злочинів.

За примусове переміщення та депортацію українських дітей з Донеччини і Херсонщинини 22 особам повідомлено про підозру, 4 обвинувальні акти щодо 11 осіб уже скеровано до суду. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Депортація та мілітаризація українських дітей - це не поодинокі випадки, а цілеспрямована державна політика російської федерації, спрямована на знищення української ідентичності дітей і молоді на тимчасово окупованих територіях», - наголосила начальник управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Юлія Усенко під час пресконференції.

Нормативна база рф системно розширюється для спрощення передання українських дітей у російські родини, а важливим елементом молодіжної політики держави-агресора є їх мілітаризація через воєнізовані молодіжні рухи, зокрема «Юнармія», «Двіженіє пєрвих», центр «Воїн» та інші структури.

Спочатку така практика була впроваджена на території окупованих АР Крим і м. Севастополя, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ще до 2022 року.

Після повномасштабного вторгнення її поширили на інші тимчасово окуповані території України, зокрема на Запорізьку та Херсонську області.

Офіс Генерального прокурора наразі перевіряє 19 546 фактів примусового вивезення українських дітей до РФ. Державна верифікація цих даних триває.

Раніше, у листопаді 2025 року, прокурори повідомили про підозру п’ятьом особам за депортацію 367 українських дітей до РФ. До цього часу частина дітей не повернута на територію України, зокрема 159 із них передано в сім’ї громадян Росії.

Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишньої заступниці керівника створеного окупаційною владою «Херсонського професійного училища № 2». За даними слідства, під час тимчасової окупації області вона сприяла незаконному переміщенню семи українських дітей до тимчасово окупованого Криму, де їх утримували без законних представників, примусово навчали за освітніми програмами РФ, готували до служби у збройних силах держави-агресора, насильно видали російські паспорти, а одному з неповнолітніх уже вручено повістку.