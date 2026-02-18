ЮНІСЕФ: Понад третина українських дітей після 4 років війни залишаються переміщеними

Понад третина дітей в Україні, а саме 2 589 900 осіб, залишаються переміщеними станом на початок п’ятого року війни. Серед них більше як 791 000 дітей перебувають усередині країни та майже 1 798 900 проживають як біженці за кордоном. Повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

«Мільйони дітей і сімей були змушені покинути свої домівки в пошуках безпеки, і кожна третя дитина залишається переміщеною через чотири роки цієї безжальної війни. Для дітей в Україні безпека стає дедалі менш доступною, адже атаки на цивільні райони тривають по всій країні. В багатьох сенсах війна переслідує цих дітей», — зазначила Регіональна директорка ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Реджина Де Домінічис.

Багато дітей були змушені покинути домівку неодноразово. Нещодавно проведене опитування ЮНІСЕФ показало, що кожен третій переміщений підліток віком 15–19 років пережив щонайменше два переїзди. Найчастіше причиною переміщення опитані називали безпекову ситуацію.

Внаслідок обстрілів, зокрема посилених ударів дальньої дії, починаючи з 24 лютого 2022 року загинули або були поранені понад 3200 дітей в Україні. Минулого року кількість постраждалих дітей зросла на 10 відсотків порівняно з 2024-м — вже третій рік поспіль підтверджені ООН втрати серед дітей збільшуються.

За чотири роки війни послуги, на які покладаються діти, зазнали значних руйнувань та перебувають під дедалі більшим навантаженням. Понад 1700 шкіл та інших освітніх закладів пошкоджено або знищено, внаслідок чого кожна третя дитина не може повноцінно відвідувати заняття очно.

Останні удари по енергетичній інфраструктурі змусили мільйони дітей і сімей боротися за виживання в умовах екстремальних мінусових температур. Вони днями залишалися без опалення, електрики та води у своїх домівках. Немовлята та маленькі діти найбільше ризикують захворіти на респіраторні захворювання й отримати переохолодження в таких умовах, тоді як медичні заклади змушені працювати під обстрілами та з обмеженим енергопостачанням. Лише за 2025 рік підтверджено пошкодження або руйнування майже 200 медичних закладів.

На додачу до фізичних загроз дедалі більшого тиску зазнає психічне здоров’я дітей. Постійний страх обстрілів, тривале перебування в підземних укриттях й обмежені соціальні контакти через ізоляцію вдома відчутно впливають саме на підлітків. Нещодавно проведене опитування показало, що кожен четвертий підліток віком 15–19 років втрачає надію на майбутнє в Україні, що свідчить про нагальну потребу в безпеці, стабільності та інвестиціях у критично важливі послуги й можливості для дітей і молоді.