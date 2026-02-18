Слідство встановило, що оформлення на “роботу” коштувало 12 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали керівників двох оборонних державних підприємств, яких підозрюють в організації схеми фіктивного працевлаштування з подальшим бронюванням від мобілізації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовці вимагали від чоловіка 12 тисяч доларів за оформлення на роботу. Працевлаштування мало бути формальним — без фактичного виконання обов’язків. Про пропозицію чоловік повідомив правоохоронців, після чого подальші зустрічі відбувалися під їхнім контролем.

12 лютого 2026 року підозрюваних затримали під час отримання грошей. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади та конфіскацію майна.