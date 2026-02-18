Правоохоронці затримали керівників двох оборонних державних підприємств, яких підозрюють в організації схеми фіктивного працевлаштування з подальшим бронюванням від мобілізації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, посадовці вимагали від чоловіка 12 тисяч доларів за оформлення на роботу. Працевлаштування мало бути формальним — без фактичного виконання обов’язків. Про пропозицію чоловік повідомив правоохоронців, після чого подальші зустрічі відбувалися під їхнім контролем.
Скандал з бронюванням: політтехнолога Петрова звільнили з посади в Національному меморіальному кладовищі
12 лютого 2026 року підозрюваних затримали під час отримання грошей. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади та конфіскацію майна.