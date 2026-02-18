Нова пошта почала доставляти посилки зі США

“Нова пошта” розпочала партнерство з американською компанією UPS для доставки з США в Україну.

“Тепер відправити документи чи посилки до 30 кг із США можна через понад 6000 пунктів UPS Store по всій країні. Оформити міжнародне відправлення можна онлайн через сайт або мобільний застосунок Нової пошти, а термін доставки в Україну – від 7 днів”, – йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

Зазнчається, що Америка стала 17-ю країною за межами України, де запрацювала “Нова пошта”.

У планах – скорочення термінів доставки до 5 днів, розвиток адресної доставки та відкриття франчайзингових відділень у великих містах.