ЗМІ: до переговорів у Женеві залучені представники Європи

Представники чотирьох європейських держав стежать за переговорами України, США і Росії у Женеві, пише італійське видання La Stampa.
Зазначається, що Італія разом із Німеччиною, Францією та Великою Британією стежить за роботою третього раунду переговорів.
Протягом дня в межах переговорного процесу заплановані окремі зустрічі радників з національної безпеки з українською та американською делегаціями.
- Відомо, що нинішні перемовини в Женеві триватимуть два дні, відбуватимуться у готелі InterContinental.
- До складу делегації України увійшли, зокрема, голова ОП Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, представник ГУР Вадим Скібіцький, нардеп Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов.
- Росія повернулася до переговорної групи, яка представляла її в Туреччині: путінський помічник Владімір Мединський, заступник закордонних справ Міхаіл Галузін та голова ГРУ Ігорь Костюков.