ЗМІ: до переговорів у Женеві залучені представники Європи

переговори України, США і Росії у Женеві, 16 лютого 2026 року

Представники чотирьох європейських держав стежать за переговорами України, США і Росії у Женеві, пише італійське видання La Stampa.

Зазначається, що Італія разом із Німеччиною, Францією та Великою Британією стежить за роботою третього раунду переговорів.

Протягом дня в межах переговорного процесу заплановані окремі зустрічі радників з національної безпеки з українською та американською делегаціями.