FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСвіт

ЗМІ: до переговорів у Женеві залучені представники Європи

Заплановані окремі зустрічі радників з нацбезпеки з українською та американською делегаціями.

ЗМІ: до переговорів у Женеві залучені представники Європи
переговори України, США і Росії у Женеві, 16 лютого 2026 року
Фото: Telegram/Рустем Умєров

Представники чотирьох європейських держав стежать за переговорами України, США і Росії у Женеві, пише італійське видання La Stampa.

Зазначається, що Італія разом із Німеччиною, Францією та Великою Британією стежить за роботою третього раунду переговорів. 

Протягом дня в межах переговорного процесу заплановані окремі зустрічі радників з національної безпеки з українською та американською делегаціями.

  • Відомо, що нинішні перемовини в Женеві триватимуть два дні, відбуватимуться у готелі InterContinental.
  • До складу делегації України увійшли, зокрема, голова ОП Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, представник ГУР Вадим Скібіцький, нардеп Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов. 
  • Росія повернулася до переговорної групи, яка представляла її в Туреччині: путінський помічник Владімір Мединський, заступник закордонних справ Міхаіл Галузін та голова ГРУ Ігорь Костюков.
﻿
