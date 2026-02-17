Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На Львівщині митник переправляв ухилянтів за кордон за паспортами померлих родичів

Вартість послуги становила 15 тисяч доларів з однієї особи.

На Львівщині митник переправляв ухилянтів за кордон за паспортами померлих родичів
затримання фігурантів схеми

Правоохоронці ліквідували схему незаконного виїзду військовозобов’язаних. Організатором виявився інспектор митного оформлення.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Організатор залучив до схеми знайомого водія та інспектора прикордонної служби, який забезпечував безперешкодний контроль.

Чоловіків без законних підстав для виїзду перевозили через кордон, використовуючи паспорти літніх людей. Зокрема, митник віддавав для «клієнтів» документ свого померлого 70-річного батька, а водій — паспорт 77-річного родича. Вже після перетину кордону чоловіки поверталися до використання власних документів.

Вартість послуги становила 15 тисяч доларів з однієї особи.

Наразі довели незаконне переправлення щонайменше трьох осіб, серед яких був військовослужбовець у СЗЧ.

Під час обшуків у зловмисників вилучили документи, телефони та два автомобілі.

Зловмисники вже отримали підозри. Митника та його цивільного спільника взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 1,6 млн грн та 884 тис. грн відповідно. Митника також відсторонили від посади. Питання щодо запобіжного заходу для прикордонника ще вирішують.

﻿
