ВАКС обрав Галущенку запобіжнй захід (оновлено)

Вищий антикорсуд 17 лютого розпочав обрання запобіжного заходу колишньому міністру юстиції і енергетики Герману Галущенку, який є підозрюваним по справі "Мідас". Засідання транслюють у відкритому режимі.

Слідчий суддя після перебування у нарадчій кімнаті озвучив своє рішення - він відправив ексміністра під варту на 60 діб - до 15 квітня включно. Галущенко також може внести 200 млн грн застави, аби вийти із СІЗО.

Першим виступ почала сторона обвинувачення. САП просила про тримання під вартою через ризик переховування підозрюваного, знищення або спотворення істотних документів і доказів.

Прокурор САП повідомив, що не пізніше грудня 2020 року Тимур Міндіч (підозрюваний в організації злочинної групи) вирішив збагатитися шляхом вчиненням злочинів у різних сферах економіки України.

Для цього він створив стійку злочинну організацію, куди залучив Цукермана, аби той залучив інших учасників. Долучитися до злочинної організації погодилися різні люди не пізніше грудня 2020.

"У цей же час до складу злочинної організації був залучений віцепрезидент державного підприєства НАЕК Енергоатом Галущенко Герман Валерійович", – сказав прокурор.

Потім участь в групі брали його довірені особи Миронюк і Басов. Обидва використовували вплив Галущенка вже як міністра енергетики і акумулювали значні суми коштів, отриманих злочинним шляхом. Частину коштів витрачали на оплату навчання дітей Галущенка в престижній школі у Швейцарії.

"Галущенко в складі злочинної організації координував дії Миронюка і Басова", – сказав прокурор.

Також він докладав зусиль до того, аби "Енергоатом" міг реалізовувати так звану схему "шлагбаум": мати право тиснути на постачальників і змушувати їх платити відкати, погрожуючи викинути їх з ринку.

На плівках Міндіча, за даними САП, Галущенко фігурував як Сигізмунд і Професор.



З весни 2020 року Герман Галущенко, за даними слідства, забезпечував, щоб його радник Миронюк, а з весни 2023-го – і Басов – отримували грошові кошти як неправомірну вигоду від контрагентів НАЕК. До офісу злочинної організації надійшло понад $112 млн.

У 2024-му, за даними слідства, на доручення Галущенка створили зареєстровані в офшорних зонах компанії. Галущенко організував у 2022, 2024 і 2025 легалізацію на понад 426 млн гривень.

Крім того, на посаді міністра він вчиняв вплив на "Оператора ГТС" і контролював призначення людей, вважають у САП. Галущенко писав Герману Сметаніну про виключення "Енергоатому" з реєстру боржників, що унеможливлювало схему "шлагбаум", і просив переглянути рішення. Сметанін відповідав "плюсами".

Також Галущенко на посаді міністра юстиції сприяв розміщенню співробітника НАБУ в камеру "з неприємними сусідами". Заступник Галущенка Пікалов сказав міністру, що це "на прохання СБУ".

"Галущенко на шостий день призначення на посаду міністра юстиції надав згоду на використання своїм заступником влади та службового становища з метою створення несприятливих умов затриманому працівнику Національного антикорбюро України", – повідомив прокурор.

Є ознаки про причетність Галущенка до інших правопорушень, зокрема передачі коштів у сумі понад 20 000 доларів США. Також про "Сигізмунда" на плівках згадували як про "людину Деркача".

Захист Галущенка заявив, що спроба виїзду "роздратувала" НАБУ і САП, і нібито лише через це йому оголосили підозру. Він також сказав, що ні Міненерго, ні Енергоатом не є потерпілими, і потерпілих взагалі немає.

НАБУ тим часом опублікувало обґрунтування підозри. Зокрема, повідомило, що рішення про оголошення підозри ухвалили саме зараз, бо отримали дані про ризик втечі.

Фото: НАБУ в Telegram

Фото: НАБУ в Telegram

Фото: НАБУ в Telegram

Ще один, третій адвокат, повідомив, що сторона захисту просить про особисте зобов'язання або відмову від обрання запобіжного заходу.

Сам Галущенко сказав, що Миронюк ніколи не був його радником. Він сказав, що був віцепрезидентом з розвитку "Енергоатому", а постачальниками не займався.

Герман Галущенко

Герман Галущенко був призначений міністром юстиції в липні 2025 під час "переформатування" Кабміну. До цього він з 2021 року очолював міністерство енергетики. Саме в цей період його радник, Ігор Миронюк, за даними НАБУ і САП, реалізовував схему відкатів в "Енергоатомі", організовану співвласником "Студії «Квартал 95»" Тимуром Міндічем.

До посади в Міненерго Герман Галущенко був віцепрезидентом "Енергоатому" – в 2020-2021 роках. До серпня 2020 він, за даним Руху Чесно, був у складі керівництва партії "Патріот". З 2014 року брав участь як юрист у захисті державних інтересів України та вітчизняних компаній у міжнародних судових інстанціях.

У 2013-2014 роках працював виконавчим директором з правового забезпечення ДП "НАЕК Енергоатом" за керівництва Микити Константінова, який у 2005-2006 працював у НАЕК в команді Деркача.

У відставку з посади міністра юстиції його відправили лише на тлі розслідування.

Підозру в участі в злочинній організації та легалізації доходів він отримав учора, а днем раніше його зняли з поїзда при спробі виїзду.