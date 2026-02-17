FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Росіяни здійснили 50 атак по Дніпропетровщині: є загиблий

Ворог бив по області артилерією та безпілотниками.

Росіяни здійснили 50 атак по Дніпропетровщині: є загиблий
Наслідки атаки по Дніпропетровщині 17 лютого
Фото: Телеграм Олександр Ганжа

Упродовж дня, 17 лютого, окупанти півсотні разів атакували три райони Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками, є загиблий.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни вбили 54-річного чоловіка у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині

Поцілили також по райцентру, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах. Пошкоджені багатоповерхівка, гуртожиток, понад 30 приватних будинків та господарчих споруд. Зазнало пошкоджень транспортне підприємство і пожежне депо.

У Петропавлівській громаді Синельниківського району внаслідок атаки горіла машина, у Грушівській громаді Криворізького району —постраждало житло.

