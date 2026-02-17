Росіяни здійснили 50 атак по Дніпропетровщині: є загиблий

Ворог бив по області артилерією та безпілотниками.

Упродовж дня, 17 лютого, окупанти півсотні разів атакували три райони Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками, є загиблий.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни вбили 54-річного чоловіка у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині .

Поцілили також по райцентру , Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах. Пошкоджені багатоповерхівка, гуртожиток, понад 30 приватних будинків та господарчих споруд. Зазнало пошкоджень транспортне підприємство і пожежне депо.