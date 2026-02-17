Понад 130 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

Найгарячіше на Гуляйпільському напрямку, там окупанти здійснили 29 атак.

З початку доби 17 лютого на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Такі дані оприлюднили в Генштабі.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5847 дронів-камікадзе та здійснив 2538 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 75 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка та у бік Охрімівки.

Три атаки відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку, у напрямках Курилівки та Новоосинового. Одне боєзіткнення в даний момент триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак, у районі Зарічного та у бік населеного пункту Ставки.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали дев’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах Ямполя, Закітного, Різниківки, Платонівки, Дронівки, Свято-Покровського. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у районі населеного пункту Ступочки та у бік Новодмитрівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Іванопілля. Ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія та у бік Новоолександрівки. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 26 окупантів та поранили 12; знищили 96 безпілотних літальних апаратів, дев’ять одиниць автомобільного транспорту, 24 одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА, склад боєприпасів, також уражено дві артилерійські системи, десять одиниць автомобільної техніки та дев’ять укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районах населених пунктів Тернове, Рибне та у бік Данилівки. Одне боєзіткнення триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Гаврилівка та Федорівське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів – у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Зелене та у бік Залізничного, Варварівки. Чотири боєзіткнення в даний момент тривають. Ворожих авіаударів зазнали Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Веселянка, Любимівка та Мирівка.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не здійснював.