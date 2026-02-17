18 лютого в України діятимуть графіки відключень електроенергії

Будуть застосовуватись погодинні відключення для побутових та промислових споживачів.

Упродовж доби 18 лютого в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та для промисловості.

Про це повідомили в Укренерго.

Причиною обмежень електроенергії є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Як зазначили в Укренерго , ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго в кожному регіоні.

Енергетики закликають споживати ощадливо електроенергію, коли вона з’являється за графіком!