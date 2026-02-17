Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
18 лютого в України діятимуть графіки відключень електроенергії

Будуть застосовуватись погодинні відключення для побутових та промислових споживачів.

Фото ілюстративне
Фото: rivnepost.rv.ua

Упродовж доби 18 лютого в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та для промисловості.

Про це повідомили в Укренерго.

Причиною обмежень електроенергії є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Як зазначили в Укренерго, ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго в кожному регіоні.

Енергетики закликають споживати ощадливо електроенергію, коли вона з’являється за графіком!

  • У ніч на 17 лютого російська армія атакувала Україну балістичними ракетами і дронами. ППО вдалося знешкодити 25 ракет і 367 безпілотників. Чотири ракети і 18 БпЛА влучили.
