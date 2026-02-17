18 лютого в України діятимуть графіки відключень електроенергії

Упродовж доби 18 лютого в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та для промисловості.
Про це повідомили в Укренерго.
Причиною обмежень електроенергії є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Як зазначили в Укренерго, ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго в кожному регіоні.
Енергетики закликають споживати ощадливо електроенергію, коли вона з’являється за графіком!
- У ніч на 17 лютого російська армія атакувала Україну балістичними ракетами і дронами. ППО вдалося знешкодити 25 ракет і 367 безпілотників. Чотири ракети і 18 БпЛА влучили.