Із 1 березня програма "Національний кешбек" буде працювати по-новому

З 1 березня програма «Національний кешбек» буде працювати по-новому. На товари нараховуватимуться дві категорії кешбеку: базовий 5% та підвищений 15%.

Про розповіли у Мінекономіки.

15% нараховуватимуть за купівлю товарів українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%. Це здебільшого непродовольчі товари: косметика, побутова хімія, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, одяг, взуття тощо. А також деякі продукти харчування, такі як тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп.

5% – на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику низька. Це, зокрема солодощі, безалкогольні напої, снеки, консервовані продукти, овочі та фрукти, риба, бакалія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), аптечні товари, товари для саду та городу, соуси та приправи, хліб та свіжа випічка, борошно та інші товари для випічки, заморожені продукти, яйця, інша бакалія.

Оновлення буде відбуватись автоматично. Всі нарахування на картку "Національний кешбек" працюватимуть без додаткових налаштувань.