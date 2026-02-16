"Укренерго": завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень

Завтра, 17 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. "Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", – наголошують в енергокомпанії.