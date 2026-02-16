«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
"Укренерго": завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмежень потужності.

"Укренерго": завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень
Фото: ДТЕК

Завтра, 17 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. "Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", – наголошують в енергокомпанії.

﻿
