Міненерго: через сильні морози фіксується зростання споживання електроенергії

У Міненерго відбулось чергове засідання ЕнергоШтабу. Через морози споживання електроенергії зростає, що створює додаткове навантаження на систему.

Про це повідомили у відомстві.

"Ситуація в енергетиці залишається непростою. Через сильні морози фіксується зростання споживання, що створює додаткове навантаження на систему. Також актуальною залишається загроза чергової атаки росіян, тому ми маємо бути готовими до нових викликів", – ідеться у повідомленні.

Також продовжується розвиток розподіленої газової генерації в регіоні.

"25,8 МВт додаткових потужностей вдалось запустити у столиці та області цього року. Ще на низці об'єктів пускові роботи вже на фінальній стадії", – додають у Міненергики.

За сьогодні до хабів Міненерго надійшли генератори з Австрії та Литви. Також очікують генератори з Норвегії, газове обладнання з Нідерландів та нові внески до Фонду підтримки енергетики України.

Зокрема, від Швеції, Європейської Комісії, Данії та Німеччини. У Міненергетики висловили вдячність партнерам за підтримку. "Дякуємо нашим енергетикам за незламність!"