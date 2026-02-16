«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
ГоловнаЕкономікаДержава

Міненерго: через сильні морози фіксується зростання споживання електроенергії

Зростання споживання електрики створює додаткове навантаження на систему.

Міненерго: через сильні морози фіксується зростання споживання електроенергії
Фото: Укренерго

У Міненерго відбулось чергове засідання ЕнергоШтабу. Через морози споживання електроенергії зростає, що створює додаткове навантаження на систему.

Про це повідомили у відомстві.

"Ситуація в енергетиці залишається непростою. Через сильні морози фіксується зростання споживання, що створює додаткове навантаження на систему. Також актуальною залишається загроза чергової атаки росіян, тому ми маємо бути готовими до нових викликів", – ідеться у повідомленні.

Також продовжується розвиток розподіленої газової генерації в регіоні. 

"25,8 МВт додаткових потужностей вдалось запустити у столиці та області цього року. Ще на низці об'єктів пускові роботи вже на фінальній стадії", – додають у Міненергики.

За сьогодні до хабів Міненерго надійшли генератори з Австрії та Литви. Також очікують генератори з Норвегії, газове обладнання з Нідерландів та нові внески до Фонду підтримки енергетики України. 

Зокрема, від Швеції, Європейської Комісії, Данії та Німеччини. У Міненергетики висловили вдячність партнерам за підтримку. "Дякуємо нашим енергетикам за незламність!"

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies