Україна отримала грант від Японії та Канади розміром $690 млн в межах механізму ERA

Гроші спрямують на пенсії і програми соціальної підтримки населення, включно з житлово-комунальними субсидіями.

Україна отримала грант від Японії та Канади розміром $690 млн в межах механізму ERA
підписання угоди про грант на 690,8 млн доларів США в межах проєкту PEACE, ілюстративне фото
Фото: Мінфін

Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 млн доларів США. Кошти надійшли у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine.

Як зазначено на "Урядовому порталі", це – перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Гроіш вже надійшли до загального фонду державного бюджету України, їх скерують на фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово-комунальними субсидіями.

Грантове фінансування надається за рахунок внесків міжнародних партнерів:

  • 544 млн доларів США – внесок Уряду Японії;
  • 146 млн доларів США – внесок Канади;
  • 0,8 млн доларів США – кошти Цільового фонду багатьох донорів проекту PEACE in Ukraine.

Механізм ERA почали реалізовувати наприкінці 2024 року. Загальний внесок Канади в межах цієї ініціативи становить 5 млрд канадських доларів (майже 3,6 млрд доларів США), з яких два попередні транші обсягом 2,5 млрд та 2,3 млрд канадських доларів Україна отримала навесні та влітку 2025 року. 

Внесок Японії в механізм фінансової підтримки України країнами G7 передбачається у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США).

﻿
