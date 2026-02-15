У МЗС Канади також оголосили про запровадження санкцій проти семи осіб, пов'язаних з урядом Ірану.

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що Оттава не відновлюватиме дипломатичні відносини з Іраном без зміни чинного уряду в Тегерані.

Про це Ананд повідомила під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, пише Reuters.

"Ми не відновимо дипломатичні відносини з Іраном, якщо не відбудеться зміна режиму. Крапка", – наголосила Ананд.

Відомо, що Канада має напружені відносини з Іраном і ще у 2012 році розірвала дипломатичні зв’язки з Тегераном.

Під час конференції глава канадського зовнішньополітичного відомства також оголосила про запровадження нових санкцій проти семи осіб, пов’язаних з іранським урядом. За її словами, Канада продовжує приділяти особливу увагу питанням прав людини в регіоні.

Водночас Ананд не уточнила, чи підтримує вона можливий військовий удар США по Ірану.

Як зазначає Reuters, президент США Дональд Трамп, ймовірно, схвалив ідею потенційної зміни влади в Ірані. За інформацією американських чиновників, Пентагон направив до регіону другий авіаносець, що може свідчити про ескалацію напруженості та ризик більш масштабного конфлікту.