Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що Оттава не відновлюватиме дипломатичні відносини з Іраном без зміни чинного уряду в Тегерані.
Про це Ананд повідомила під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, пише Reuters.
"Ми не відновимо дипломатичні відносини з Іраном, якщо не відбудеться зміна режиму. Крапка", – наголосила Ананд.
Відомо, що Канада має напружені відносини з Іраном і ще у 2012 році розірвала дипломатичні зв’язки з Тегераном.
Під час конференції глава канадського зовнішньополітичного відомства також оголосила про запровадження нових санкцій проти семи осіб, пов’язаних з іранським урядом. За її словами, Канада продовжує приділяти особливу увагу питанням прав людини в регіоні.
Водночас Ананд не уточнила, чи підтримує вона можливий військовий удар США по Ірану.
Як зазначає Reuters, президент США Дональд Трамп, ймовірно, схвалив ідею потенційної зміни влади в Ірані. За інформацією американських чиновників, Пентагон направив до регіону другий авіаносець, що може свідчити про ескалацію напруженості та ризик більш масштабного конфлікту.