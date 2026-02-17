Свириденко: Україна готує до продажу Ocean Plaza і Миколаївський глиноземний завод

Перші великі санкційні активи виставлять торги вже найближчим часом. Йдеться про об'єкти, які раніше належали російським олігархам або пов'язаним із ними особам.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі з очільниками ФДМУ та Держгеонадр.

За її словами, наразі графік продажу, затверджений Кабміном, охоплює 26 об’єктів по всій країні. Першими на аукціони виставлять:

ТРЦ Ocean Plaza (ТОВ «ІС «Либідь»);

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;

готель у Буковелі «АМСТЕЛ-СКІ»;

ТОВ «Демурінський ГЗК».

Також Свириденко повідомила про початок перевірок «сплячих» ліцензій на користування надрами.

«Якщо родовище до початку повномасштабного вторгнення простоювало — ліцензії будуть анульовані. Активи не повинні простоювати, а мають працювати на економіку», — наголосила главаа уряду.

Очікується, що аудит спецдозволів на стратегічні копалини та нафтогазоносні надра завершать у березні.