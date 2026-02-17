На лютневих аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету вдалося залучити 17,4 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Серед фінансових надходжень:

8,4 млрд грн — облігації строком 3,8 року (дохідність 13,1% річних);

2,2 млрд грн — облігації строком 3 роки (дохідність 16,43% річних);

2,1 млрд грн — облігації строком 1,2 року (дохідність 15,4% річних).

Крім того, держава залучила 92 млн євро через облігації в іноземній валюті строком 1,4 року з дохідністю 3,25%.

У Мінфіні наголосили, що з початку цього року обсяг залучених коштів через ОВДП уже сягнув 81,5 млрд грн, а від початку повномасштабного вторгнення Росії — понад 2 трлн гривень.