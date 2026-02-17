Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Мінфін залучив 17,4 млрд грн на аукціонах ОВДП у лютому

Зокрема, 8,4 млрд грн принесли облігації строком 3,8 року (дохідність 13,1% річних).

Мінфін залучив 17,4 млрд грн на аукціонах ОВДП у лютому
облігації у "Дії"
Фото: “Дія”

На лютневих аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету вдалося залучити 17,4 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Серед фінансових надходжень:

  • 8,4 млрд грн — облігації строком 3,8 року (дохідність 13,1% річних);
  • 2,2 млрд грн — облігації строком 3 роки (дохідність 16,43% річних);
  • 2,1 млрд грн — облігації строком 1,2 року (дохідність 15,4% річних).

Крім того, держава залучила 92 млн євро через облігації в іноземній валюті строком 1,4 року з дохідністю 3,25%.

У Мінфіні наголосили, що з початку цього року обсяг залучених коштів через ОВДП уже сягнув 81,5 млрд грн, а від початку повномасштабного вторгнення Росії — понад 2 трлн гривень. 

﻿
