Сенатори США відвідали зруйновану російськими ударами ТЕЦ у Києві

Заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол і американські сенатори Річард Блюментал та Шелдон Вайтгаус відвідали пошкоджену теплоелектроцентраль у Києві.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

ТЕЦ до обстрілів забезпечувала теплом понад 1000 багатоповерхівок столиці.

Крім житлових будинків, об’єкт також обслуговував школи, дитячі садки та лікарні.

«Удари по ТЕЦ означають холод у домівках, зупинені лікарні, ризики для життя цивільного населення. Росія свідомо використовує атаки на енергетику як зброю», — зазначив заступник міністра.

У Міненерго повідомили, що на сьогодні Україна вже отримала три вантажі гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою близько 5 тонн. Крім того, грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України наразі становить 35,5 млн євро.