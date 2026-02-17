Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Сенатори США відвідали зруйновану російськими ударами ТЕЦ у Києві

Вона до обстрілів забезпечувала теплом понад 1000 багатоповерхівок столиці.

Сенатори США відвідали зруйновану російськими ударами ТЕЦ у Києві
візит сенаторів США до Києва
Фото: Міненерго

Заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол і американські сенатори Річард Блюментал та Шелдон Вайтгаус відвідали пошкоджену теплоелектроцентраль у Києві.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

ТЕЦ до обстрілів забезпечувала теплом понад 1000 багатоповерхівок столиці.

Крім житлових будинків, об’єкт також обслуговував школи, дитячі садки та лікарні. 

«Удари по ТЕЦ означають холод у домівках, зупинені лікарні, ризики для життя цивільного населення. Росія свідомо використовує атаки на енергетику як зброю», — зазначив заступник міністра.

У Міненерго повідомили, що на сьогодні Україна вже отримала три вантажі гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою близько 5 тонн. Крім того, грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України наразі становить 35,5 млн євро.

﻿
