Київським комунальникам повідомили про підозри через погану обробку міста протиожеледними засобами

Упродовж грудня 2025 року – лютого 2026 зі скаргами на травмування до медичних закладів звернулося 6169 людей.

Прокурори повідомили про підозру посадовцям комунальних підприємств столиці через недостатню обробку вулиць та тротуарів міста протиожеледними засобами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Там зазначили, що у Києві внаслідок неналежної роботи комунальних служб з чищення доріг та тротуарів та обробки їх засобами проти ожеледиці упродовж грудня 2025 року – лютого 2026 зі скаргами на травмування до медичних закладів звернулося 6169 людей. Серед травмованих є 321 дитина. Госпіталізовано 1155 осіб, з них 66 дітей.

Усім цим фактам прокуратура надає правову оцінку.

За даними прокуратури:

Подільський район. Літня жінка послизнулася та впала. У неї – переломи обох кісток лівої гомілки. Витрати на лікування склали 57 тис. гривень. Ще одна пішоходка впала та зламала шийку стегна, витративши на лікування 45,5 тис. гривень. Чоловік послизнувся та дістав перелом двох кісток лівої ноги. Витрати на лікування – 50 тис. гривень. На цій же вулиці жінка впала на слизькій ділянці дороги та отримала перелом п’яткової кістки правої ноги в трьох місцях. На лікування вона вже витратила 24,7 тис. гривень.

Голосіївський район. Через слизьку дорогу, не оброблену засобами проти ожеледиці, водія одного автомобіля занесло у стовп, іншого – у бетонну огорожу. Загальна сума збитків сягає майже 1 млн гривень.

Святошинський район. Пенсіонерка, яка прийшла до бювету набрати води, послизнулася та отримала перелом шийки правої плечової кістки зі зміщенням. Їй зробили операцію, що разом з лікуванням коштувало 240 тис. гривень.

Деснянський район. На тротуарі жінка послизнулась та впала, діставши перелом великогомілкової кістки зі зміщенням та ушкодженням колінного суглоба. На неї чекає операція. Ще одна жінка впала на сходах до підземного переходу та зламала праву ногу, а інший пішохід зламав руку.

Дарницький район. Із заявами звернулись семеро людей, серед них дитина, яка через падіння на слизькій дорозі отримала перелом лівої ключиці зі зміщенням та літня жінка, яка під час виходу з маршрутного таксі впала та отримала складний перелом гомілки. На неї чекає операція з установленням металевих гвинтів.

Солом’янський район. Двоє чоловіків послизнулись та впали неподалік зупинки громадського транспорту. Один з них порізав руки, оскільки ніс пакет з банками, у іншого – перелом одного з хребців. Потерпілий подав цивільний позов на 500 тис. гривень та вимагає від комунальників компенсації.

Печерський район. На пішохідному переході послизнувся та впав чоловік, отримавши переломи руки. Витрати на лікування склали 25 тис. гривень. Жінка при падінні отримала переломи лівої ноги. Витрати на лікування – 89 тис. грн. Інша жінка, отримавши через падіння травми, витратила на лікування 35 тис. грн.

Дніпровський район. Через слизькі дороги сталися дві ДТП, внаслідок яких автомобілі зазнали серйозних пошкоджень. Крім того, у різний час травмувалися 5 пішоходів: жінка отримала перелом тазостегнового суглоба, чоловік – перелом ребра. Ще двоє пішоходів мають перелом шийки правої стегнової кістки та вивих правого суглоба. Їх лікування триває.

Шевченківський район. На тротуарі пенсіонерка послизнулась та впала, діставши закритий перелом кісток правої гомілки зі зміщенням. Їй зробили операцію, що разом з лікуванням коштувало понад 40 тис. гривень. Ще одна жінка під час падіння зламала зап’ясток правої руки зі зміщенням. Дівчина-підліток на слизькій дорозі отримала розрив заднього рогу меніску правого колінного суглобу, ще одна пішохід – перелом гомілки у трьох місцях.

У прокуратурі кажуть, що причиною травмувань цих людей стала неналежна обробка тротуарів та доріг засобами проти ожеледиці. Усі ці вулиці обслуговують столичні комунальні підприємства. Тому їхнім керівникам повідомили про підозри у службовій недбалості:

в.о. керівника ШЕУ Подільського району Києва (ч. 1 ст. 367 КК України);

керівнику КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» (за ч. 2 ст. 367 КК України);

директору КП «Київводфонд» ( ч. 1 ст. 367 КК України).

керівнику КП «ШЕУ Деснянського району» (ч. 1 ст. 367 КК України).

в.о. керівника ШЕУ Дарницького району м. Києва (ч. 1 ст. 367 КК України)

в.о. начальника КП «ШЕУ Солом’янського району м. Києва» (ч. 2 ст. 367 КК України)

керівнику КП«ШЕУ Печерського району м.Києва» (ч. 1 ст. 367 КК України).

керівнику КП «ШЕУ Дніпровського району (ч.2 ст. 367 КК України)

в.о. керівника КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва» ( ч. 1 ст. 367 КК України).

Що відбувалося