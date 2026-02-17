Він погодився це робити за гроші.

У Києві правоохоронці затримали 35-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у підпалах семи автомобілів.

"Оперативники Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками Управління карного розшуку главку столичної поліції викрили чоловіка, який з грудня 2025 року по початок січня 2026 року шляхом підпалу знищив сім автомобілів на території району", – розповіли у Нацполіції.

Там також повідомили, що затриманим є чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Встановили, що з порушником через месенжер зв’язався невідомий, який запропонував за гроші підпалювати автомобілі військових. Відтак, підозрюваний за допомогою легкозаймистої речовини підпалив сім автівок на території Солом’янського району.

Фото: Нацполіція Спалене авто у Києві

Фото: Нацполіція Спалене авто у Києві

У двох останніх епізодах, щоб заробити, фігурант підшукав цивільні автомобілі бізнес-класу, зняв з них номерні знаки, змінивши їх на військові, підпалив та зафільмував займання для замовника.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за місцем його мешкання правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують причетність до серії підпалів.

Фото: Нацполіція Переписка із замовником підпалів

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Найсуворіша санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.