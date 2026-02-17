У Києві правоохоронці затримали 35-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у підпалах семи автомобілів.
"Оперативники Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками Управління карного розшуку главку столичної поліції викрили чоловіка, який з грудня 2025 року по початок січня 2026 року шляхом підпалу знищив сім автомобілів на території району", – розповіли у Нацполіції.
Там також повідомили, що затриманим є чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Встановили, що з порушником через месенжер зв’язався невідомий, який запропонував за гроші підпалювати автомобілі військових. Відтак, підозрюваний за допомогою легкозаймистої речовини підпалив сім автівок на території Солом’янського району.
У двох останніх епізодах, щоб заробити, фігурант підшукав цивільні автомобілі бізнес-класу, зняв з них номерні знаки, змінивши їх на військові, підпалив та зафільмував займання для замовника.
Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за місцем його мешкання правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують причетність до серії підпалів.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Найсуворіша санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.