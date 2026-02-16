У Києві після атаки Росії 12 лютого без тепла залишаються близько 100 будинків, - Кличко

У Києві близько 100 будинків залишаються без тепла із тих 2600, що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки Росії на інфраструктуру столиці 12 лютого.
Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що комунальники вже відновили подачу теплоносія в 2500 будинків, і продовжують працювати, щоб повернути тепло в інші будинки.
Кличко нагадав, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.
- Ворог значно пошкодив ТЕЦ, що відповідає за теплопостачання для Дарницького району. До цього, 24 січня, росіяни завдали значної шкоди ТЕЦ, яка подає опалення в будинки Деснянського району. Деякі будинки відключені від постачання тепла вже протягом кількох тижнів: не лише на лівому, а й на правому березі. Більше про це читайте в матеріалі LB.ua: «Опалювальний сезон завершено». Що чекає на столичну Троєщину найближчими днями.