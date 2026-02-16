Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
У Києві після атаки Росії 12 лютого без тепла залишаються близько 100 будинків, - Кличко

Ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. 

У Києві після атаки Росії 12 лютого без тепла залишаються близько 100 будинків, - Кличко
Фото: Главком

У Києві близько 100 будинків залишаються без тепла із тих 2600, що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки Росії на інфраструктуру столиці 12 лютого.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко. 

Він зазначив, що комунальники вже відновили подачу теплоносія в 2500 будинків, і продовжують працювати, щоб повернути тепло в інші будинки.

Кличко нагадав, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

  • Ворог значно пошкодив ТЕЦ, що відповідає за теплопостачання для Дарницького району. До цього, 24 січня, росіяни завдали значної шкоди ТЕЦ, яка подає опалення в будинки Деснянського району. Деякі будинки відключені від постачання тепла вже протягом кількох тижнів: не лише на лівому, а й на правому березі. Більше про це читайте в матеріалі LB.ua: «Опалювальний сезон завершено». Що чекає на столичну Троєщину найближчими днями
﻿
