У Києві після атаки Росії 12 лютого без тепла залишаються близько 100 будинків, - Кличко

У Києві близько 100 будинків залишаються без тепла із тих 2600, що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки Росії на інфраструктуру столиці 12 лютого.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що комунальники вже відновили подачу теплоносія в 2500 будинків, і продовжують працювати, щоб повернути тепло в інші будинки.

Кличко нагадав, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.