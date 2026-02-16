Також бійці спецпідрозділу "Примари" ударили по російських ЗРК та РЛС.

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили у тимчасово окупованому Криму дороговартісну російську техніку, а також десантний катер "БК-16".

Про це розповідають у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують методично розбирати оборону росіян на тимчасово окупованому півострові", – ідеться у повідомленні.

Упродовж минулого тижня українські розвідники уразили "цінні зразки техніки зс рф: зенітно-ракетнийкомплекс, радіолокаційна станцію та бойовий катер".

В ГУР додають, що "техніка, яка коштує мільйони, тепер перетворюється на металобрухт завдяки професійній роботі воєнних розвідників".

У тимчасово окупованому Криму розвідники уразили:

зенітний ракетно-гарматний комплекс "панцирь-с1";

радіолокаційну систему "нєбо-у";

десантний катер 02510 "БК-16".

Знищення ворожих цілей дивіться у відео