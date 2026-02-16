Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили у тимчасово окупованому Криму дороговартісну російську техніку, а також десантний катер "БК-16".
Про це розповідають у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
"Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують методично розбирати оборону росіян на тимчасово окупованому півострові", – ідеться у повідомленні.
Упродовж минулого тижня українські розвідники уразили "цінні зразки техніки зс рф: зенітно-ракетнийкомплекс, радіолокаційна станцію та бойовий катер".
В ГУР додають, що "техніка, яка коштує мільйони, тепер перетворюється на металобрухт завдяки професійній роботі воєнних розвідників".
У тимчасово окупованому Криму розвідники уразили:
- зенітний ракетно-гарматний комплекс "панцирь-с1";
- радіолокаційну систему "нєбо-у";
- десантний катер 02510 "БК-16".
Знищення ворожих цілей дивіться у відео