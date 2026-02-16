Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

У ГУР показали ураження десантного катера росіян в окупованому Криму

Також бійці спецпідрозділу "Примари" ударили по російських ЗРК та РЛС.

У ГУР показали ураження десантного катера росіян в окупованому Криму
ураження російського десантного катера
Фото: скріншот з відео

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили у тимчасово окупованому Криму дороговартісну російську техніку, а також десантний катер "БК-16".

Про це розповідають у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують методично розбирати оборону росіян на тимчасово окупованому півострові", – ідеться у повідомленні. 

Упродовж минулого тижня українські розвідники уразили "цінні зразки техніки зс рф: зенітно-ракетнийкомплекс, радіолокаційна станцію та бойовий катер". 

В ГУР додають, що "техніка, яка коштує мільйони, тепер перетворюється на металобрухт завдяки професійній роботі воєнних розвідників".

У тимчасово окупованому Криму розвідники уразили:

  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "панцирь-с1";
  • радіолокаційну систему "нєбо-у";
  • десантний катер 02510 "БК-16".

Знищення ворожих цілей дивіться у відео

﻿
