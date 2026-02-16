НАБУ завершило розслідування справи генерала СБУ Вітюка про незаконне збагачення

Про підозру йому повідомили у вересні 2025 року.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали справи посадовця Служби безпеки України з числа вищого офіцерського складу, викритого на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн. Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП: від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надані юридичні та консалтингові послуги, однак від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.